La rubrica della domenica di Pier Franco Quaglieni

Via Po pedonale è una corbelleria

Bisogna fermare subito la proposta assurda, dannosa, inutile di rendere pedonale Via Po. Queste sono idee peregrine che fanno arretrare la città a Diego Novelli, l’ex sindaco precursore della pedonalizzazione e distruttore della nascente Metropolitana.

La decadenza di Torino è nata con Novelli con le sue giunte di socialisti peggiori dei comunisti come Marzano e le sue piste ciclabili.

Bloccare via Po al traffico significa bloccare la Città a favore di quattro perdigiorno che, invece dei portici, vogliono in esclusiva la via, magari bloccando anche i numerosi tram. Torino deve essere funzionale anche a chi lavora. Chiudere via Po significa isolare il Centro e tutte le vie perpendicolari a via Po. Una follia. Ci pensi l’ opposizione a farsi sentire. E ci pensi la maggioranza perché su questi provvedimenti demagogici rischia di perdere le elezioni. Il governo della Città non può essere delegato agli estremisti.

I diritti di giornalisti, fotografi, tipografi e impiegati

Tutti i giornali, di qualsivoglia tendenza, sono un presidio della democrazia. Anche quelli faziosi che censurano le notizie e pubblicano solo le idee degli amici, hanno un ruolo. Se non piacciono, essi non vengono comprati ed è quanto accade a parecchi giornali italiani precipitati in pochi anni a ruoli marginali. Ci sono direttori come Giannini che per la loro faziosità hanno contribuito ad allontanare lettori. Un giornale che non dà spazio al dibattito fino a giungere ad eliminare la rubrica delle lettere, è indifferente al rapporto con i propri lettori o non riceve più un numero sufficiente di missive che possa giustificare la rubrica delle lettere. Anche i giornalisti e, in primis, i direttori sono responsabili della crisi dei loro giornali.

Ciò detto, la campagna di odio che si è scatenata sui social contro “Repubblica” e “La Stampa” appare, più che esagerata, indecente. L’editore non è certo immune da colpe perché, come ha detto Carlo De Benedetti, tutto ciò che egli ha avuto in mano lo ha rotto. Io ho comunque rispetto per i giornalisti, i fotografi, i tipografi, gli impiegati che si trovano su due ex corazzate che rischiano l’affondamento. Aggiungo che diffido delle solidarietà senza riserve espresse dai politici e soprattutto mi infastidisce il presidente del Senato che si offre incredibilmente come mediatore tra venditore e acquirente, esorbitando ancora una volta dal suo ruolo istituzionale. Sui due giornali in balia delle onde in un passato molto lontano ho anche scritto; non rinnego di averlo fatto, pur avendone un ricordo non del tutto positivo. Ma questo non mi impedisce di augurare a tutti quelli che lavorano nei due giornali di ottenere il riconoscimento dei diritti che Elkann, come ha fatto con gli operai Fiat, non ha mai rispettato.

D’Orsi e Don Bosco

Lo storico Nunzio dell’Erba ha fatto sapere che Angelo d’Orsi (il quale si ritiene “censurato” insieme ai suoi esimi compagni di merende politiche, dai Salesiani che non lo hanno accolto a Valdocco) che il professore rosso espresse durissimi giudizi su Don Bosco e la Società Salesiana, denunciandone “un rifiuto assoluto della modernità”, “l’odio d’ogni forma di secolarizzazione” e un’ ”evidente misoginia e un’ossessione del peccato”. L’abilità di Don Bosco sarebbe stata, secondo d’Orsi , quella di “spremere i ricchi per alimentare le sue case e i suoi oratori”.

Queste citazioni sono tratte da un volume curato da Valerio Castronovo che i troppi impegni portarono ad essere molto “tollerante” con i suoi collaboratori. Perché chiedere ospitalità proprio ai Salesiani e in più a Valdocco dove ebbe inizio l’ardua e nobile impresa di Don Bosco? Al Palazzetto dello Sport dove parlava Berlinguer, i compagni di d’Orsi si troveranno a casa loro. Barbero in passato vantava di avere la tessera del PCI autografata personalmente dal leader comunista.

Onorificenze

Su richiesta di un lettore lei ha scritto delle onorificenze non riconosciute dalla Repubblica e quindi vietate in Italia. Mi spiegherebbe l’Ordine al Merito della Repubblica che ha sostituito gli ordini monarchici soppressi? Luigina Arese

L’Ordine al Merito della Repubblica e ‘stato istituito dal Presidente Luigi Einaudi nel 1951 ed è formato da cinque gradi : cavalieri di Gran Croce (20 all’anno), grandi ufficiali (80), commendatori (300), ufficiali (500), cavalieri (2600). Un numero quindi molto limitato che rende l’Ordine al Merito della Repubblica rapportabile, nel suo grado più alto, alla Legion d’onore francese.

L’Unesco ha riconosciuto la cucina italiana L’Unesco ha riconosciuto la cucina italiana come bene immateriale dell’ umanità. Sono indignata per il fatto che i giornali non abbiano dato adeguato spazio all’Accademia italiana della cucina al momento del riconoscimento da parte dell’ UNESCO della cucina italiana. Insieme a Casa Artusi l’accademica, diffusa a livello internazionale, è stata la prima protagonista di quella battaglia. Vittoria Figliuolo Concordo pienamente con Lei. Aggiungo un particolare: i giornali hanno dato invece ampio spazio a Carlin Petrini che ha visto la cucina italiana come prodotto del meticciato (!) con gli emigranti e delle trattorie. Niente di più falso perché l’identità riconosciuta dall’UNESCO è tipicamente italiana, anzi direi nazionale. Con Caterina de’ Medici la cucina italiana andò a contaminare quella francese che, secondo alcuni studiosi, fu quasi rivoluzionata. Petrini deve studiare la storia in cui proprio non ha mai brillato. . Dove sono le ricette piemontesi? Ho letto che sono 20 le ricette simbolo della cucina italiana patrimonio UNESCO; non ho visto una sola ricetta piemontese. Peccato! Giuseppe Groppo In effetti ho letto anch’io delle 20 prelibatezze: dalle lasagne bolognesi, agli spaghetti alla carbonara e cacio e pepe, alle tagliatelle e ai tortellini bolognesi, alle trofie al pesto, alla pizza, al risotto alla milanese, agli spaghetti al pomodoro e alla cozze, alle melanzane alla parmigiana, agli arancini, alla cotoletta alla Milanese. Non un solo piatto piemontese e ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta. Ad esempio, una bella fonduta con tartufi e/o una buona bagna cauda. Le specialità langarole e monferrine non mancano certamente. Forse c’è chi nel tripudio per il riconoscimento tende a tirare acqua al suo mulino, privilegiando alcune regioni. Il premio in ogni caso parla di cucina italiana. Da quanto vedo anche la cucina veneziana non è citata, eppure i bigoli in salsa e il baccalà mantecato sono delle vere e proprie delizie.

