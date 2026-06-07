Rock Jazz e dintorni a Torino: Tiziano Ferro e Andy Bluvertigo & Eugene

GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA
Lunedì. Al Cafè Des Arts suona il Hellenika Quintet.
Martedì. Per Evergreen Fest al alla Tesoriera, si esibisce il Coro Shout! Al Vinile è di scena Alessia Altare.
Mercoledì. All’Allianz Stadium arriva Tiziano Ferro. All’Eataly Lingotto si esibisce Anna Carol. All’Hiroshima Sound Garden sono di scena Sissi +Antonia. All’Osteria Rabezzana suona Lil Darling Quartet.
Giovedì. Al Cafè Neruda suonano gli Acusticomanie. Al Blah Blah sono di scena i GTT + Best Before. Al Circolino suona il Bonadè Uneven Quintet + House of Jazz Torino.
Venerdì. Per Evergreen Fest alla Tesoriera, si esibiscono i Casa Beat. Al Vinile sono di scena gli Ondaquadra. Al Magazzino sul Po suonano gli Impianto Nomade. Al Circolino si esibiscono i Just Friends Group.
Sabato. Per Evergreen Fest alla Tesoriera è di scena Andy Bluvertigo & Eugene, per un omaggio in musica e parole al genio di David Bowie. Al Cap 10100 suonano i RedWine. Allo Spazio 211si esibiscono i Chancha Via Circuito.
Domenica. Al Magazzino sul Po suonano Krano + Funky Club Orchestra +Jam Popolare.
Pier Luigi FuggettaLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE