I mosaici che facevano sognare Umberto Eco

A cura di piemonteitalia.eu
Leggi l’articolo:
https://www.piemonteitalia.eu/it/curiosita/i-mosaici-che-facevano-sognare-umberto-ecoLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Leggi l’articolo:
https://www.piemonteitalia.eu/it/curiosita/i-mosaici-che-facevano-sognare-umberto-ecoLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
GLI APPUNTAMENTI MUSICALI DELLA SETTIMANA Lunedì. Al Cafè Des Arts suona il Hellenika Quintet. Martedì. Per
Curiosità della storia. C’è un filo sottile che lega un’antica Villa di Chieri al celebre assedio
Due mostre, a cura della cuneese “FormicaLab”, inaugurano il “Cultural Village” in Valle Grana Sabato 13
Archivissima si avvia domani alla conclusione della sua nona edizione confermando una crescita costante di pubblico
Presentazione del progetto di riordino, studio e digitalizzazione del Medagliere del Museo Civico d’Arte Antica