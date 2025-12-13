Fondazione Rotariana di Chivasso: borse di studio anche due giovani volpianesi

La Fondazione Rotariana di Chivasso “Vincenzo Gribaldo”, da oltre quarant’anni impegnata nella promozione del merito e del diritto allo studio, ha organizzato la tradizionale cerimonia di consegna delle Borse di Studio destinate a studenti e studentesse particolarmente meritevoli del territorio.

L’evento si è tenuto sabato 13 dicembre 2025, presso la Chiesa degli Angeli di Chivasso, alla presenza delle autorità civili, dei rappresentanti della Fondazione, delle famiglie e della comunità scolastica.

Le borse di studio rappresentano non solo un sostegno economico, ma soprattutto un riconoscimento del valore dell’impegno, della costanza e della responsabilità dimostrati dai giovani nel loro percorso formativo.

«Da più di quarant’anni la nostra Fondazione investe nei giovani perché crediamo fermamente che il merito, quando viene riconosciuto e sostenuto, diventi un motore di crescita per l’intera comunità – ha dichiara Riccardo Barbero, presidente della Fondazione Rotariana di Chivasso “Vincenzo Gribaldo” – Ogni borsa di studio racconta una storia di impegno e di speranza, ed è per noi motivo di grande orgoglio poter accompagnare questi ragazzi nel loro cammino».

Tra le storie di eccellenza premiate figurano anche due studentesse residenti a Volpiano.

Noemi Bigano, diplomata al Liceo delle Scienze Umane con indirizzo Economico-Sociale, ha ricevuto la borsa di studio per cinque anni consecutivi, distinguendosi per risultati scolastici di assoluto rilievo e per una straordinaria continuità di impegno. Oggi Noemi prosegue con successo il suo percorso universitario.

Accanto a lei, Sophie Russotto, studentessa del primo anno del Liceo “Europa Unita” di Chivasso, indirizzo L.E.S. – Economico Sociale, si è distinta per serietà, curiosità intellettuale e partecipazione attiva alla vita scolastica fin dall’inizio del suo percorso alle scuole superiori.

Il Sindaco di Volpiano, Giovanni Panichelli, ha voluto esprimere un sentito plauso alle due giovani concittadine: «Desidero rivolgere le mie più vive congratulazioni a Noemi Bigano e Sophie Russotto per i brillanti risultati raggiunti. Il loro impegno rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Volpiano e un esempio positivo per tanti altri giovani. Ringrazio la Fondazione Rotariana di Chivasso per l’attenzione e il sostegno costante che da anni dedica ai nostri studenti».

Con questa cerimonia, la Fondazione Rotariana di Chivasso rinnova il proprio impegno a favore delle nuove generazioni, confermando la volontà di investire nel talento come risorsa fondamentale per il futuro del territorio.

