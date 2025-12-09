Immacolata, ponte di cultura nei musei torinesi

Nel fine settimana che ha avviato le festività invernali, i Musei di Torino hanno accolto un pubblico numeroso

MUSEI REALI

Tra sabato 6 e lunedì 8 dicembre 2025 sono stati emessi 11.762 biglietti. In particolare, 10.130 hanno consentito la visita al Palazzo Reale, alle raccolte permanenti e alla mostra dossier Il “divino” Guido Reni nelle collezioni sabaude e sugli altari del Piemonte, aperta fino al 18 gennaio 2026 nello Spazio Scoperte, al secondo piano della Galleria Sabauda, per trascorrere le prime festività con la variegata offerta dei Musei Reali di Torino alla scoperta o riscoperta di collezioni e mostre temporanee comprese in un unico biglietto di ingresso.

Sono stati poi 1.632 i biglietti staccati solo per ammirare l’esposizione Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio, in corso fino al 3 maggio 2026 nelle Sale Chiablese.

Ottima è stata anche l’affluenza libera, rilevata grazie a un applicativo digitale, nei Giardini Reali (4.563).

Per riscoprire ambienti storici di grande fascino e suggestione, sabato 13 dicembre, dalle 19.30 alle 23.30, i Musei Reali di Torino propongono “Pranzo a Corte. Un viaggio tra tavole imbandite e antiche cerimonie” con l’apertura straordinaria delle Cucine Reali e dell’appartamento della regina Elena.

FONDAZIONE TORINO MUSEI

Ecco invece i dati dei visitatori nei 3 giorni del ponte dell’Immacolata (sabato 6 – domenica 7 – lunedì 8 dicembre 2025) alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, al MAO Museo d’Arte Orientale e a Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica di Torino.

GAM: 3.079 ingressi

MAO: 4.790 ingressi

Palazzo Madama: 3.042 ingressi

Totale Fondazione Torino Musei: nelle tre giornate sono stati staccati 10.911 biglietti.

MAUTO

Ottimo risultato anche per il Museo Nazionale dell’Automobile nei giorni del Ponte dell’Immacolata: da sabato 6 a lunedì 8 dicembre 2025 i visitatori sono stati 4.600. A questo numero si aggiungono i visitatori del Centro Storico Fiat che, negli stessi giorni, sono stati 400.

Un risultato in crescita rispetto allo scorso anno quando si registrarono da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2.692 visitatori solo al MAUTO.

La proposta del Museo e del Centro Storico Fiat per le festività appena trascorse e per quelle imminenti si presenta particolarmente ricca e articolata, con un calendario di iniziative pensate per coinvolgere pubblici diversi e soddisfare interessi eterogenei. QUATTRO MOSTRE IMPERDIBILI. 11 supercar Ferrari in esposizione per FERRARI DESIGN. CREATIVE JOURNEYS 2010–2025 e oltre 100 opere di arte contemporanea – da Maurizio Cattelan a Steve McQueen – provenienti dalla collezione della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e presentate nella grande mostra NEWS FROM THE NEAR FUTURE; l’esposizione delle leggendaria DeLorean DMC-12 – in dialogo con le opere dell’artista Anri Sala – per celebrare i 40 anni di RITORNO AL FUTURO e, al Centro Storico Fiat, il progetto CAPOLAVORI DI TORINO che trasforma la ricerca in archivio in un processo aperto e partecipativo. UN MUSEO RINNOVATO Oltre alle mostre temporanee, anche il percorso espositivo permanente è stato profondamente rinnovato: documenti originali, fotografie d’epoca, bozzetti e opere d’arte – moderna e contemporanea – sono ora poste in dialogo con le vetture della collezione del Museo, iconici capolavori di artigianato e stile. In particolare, una nuova sezione – di oltre 2000 mq – interamente dedicata al design racconta la creatività industriale e il processo progettuale, dall’idea al disegno e al prodotto finito. Uno spazio dove Marcello Gandini, Giorgetto Giugiaro, Paolo Martin, Leonardo Fioravanti, Aldo Brovarone, Ercole Spada, Giovanni Michelotti dialogano con i maestri del design di prodotto Franco Albini, Achille Castiglioni, Marco Zanuso, Joe Colombo e Vico Magistretti. EVENTI E ATTIVITÀ PER TUTTI E poi un programma di eventi per tutti: l’ultimo GP della stagione, proiezioni, visite guidate, workshop, letture ad alta voce, laboratori per bambini, lezioni di pilates e nuove supercar in arrivo.

