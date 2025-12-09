Rivoli, i nuovi spazi per Housing First e Stazione di Posta

Rivoli ha inaugurato questa mattina i nuovi spazi dedicati ai servizi Housing First e Stazione di Posta, realizzati grazie ai finanziamenti del PNRR – Missione 5, Componente 2. Con il taglio del nastro si è concluso il percorso di ristrutturazione e ammodernamento degli immobili destinati all’accoglienza e al sostegno delle persone più fragili del territorio.

Nel Comune si sono conclusi gli interventi dei progetti guidati dal Consorzio Ovest Solidale, realizzati con il contributo delle cooperative Gruppo Arco, ET, San Donato, delle associazioni Una Porta Aperta e Centro d’Ascolto di Rivoli e con la collaborazione della Diocesi di Torino.

È stata riqualificata la casa canonica della Chiesa di San Martino, nuova sede del progetto Housing First, che prevede l’accesso immediato a una abitazione stabile come punto di partenza per ricostruire autonomia e dignità. Sempre a Rivoli sono stati rinnovati i locali della nuova mensa del Centro d’Ascolto presso la Chiesa Maria Immacolata Ausiliatrice e potenziati gli spazi dell’associazione Una Porta Aperta.

Gli interventi realizzati rappresentano un investimento complessivo di oltre 294.000 euro: 248.000 euro per l’Housing First (linea 1.3.1), 40.000 euro per la nuova mensa del Centro d’Ascolto e 6.000 euro per il potenziamento della sede di Una Porta Aperta (linea 1.3.2 – Stazione di Posta).

La Stazione di Posta centrale di Collegno invece, è stata adeguata e potenziata come punto di riferimento per l’accoglienza e l’orientamento, in collegamento diretto con i servizi di Rivoli e degli altri Comuni. Il progetto è pensato come rete territoriale integrata per contrastare la povertà estrema e sostenere persone senza dimora, famiglie vulnerabili e cittadini in

“Quello che inauguriamo oggi è il risultato concreto di un metodo che funziona: fare rete. – afferma il sindaco Alessandro Errigo – La collaborazione tra istituzioni, Consorzio, cooperative, associazioni, Centri di Ascolto e tutto il terzo settore del territorio dimostra che solo insieme si riesce davvero ad arrivare dove c’è più bisogno. Questo è un modello che non riguarda solo Rivoli, ma tutta la zona ovest, e che permette anche di coinvolgere nuovi soggetti, attivando quei meccanismi positivi di solidarietà che rendono una comunità più forte e consapevole. Come amministrazione continueremo a promuovere questo modo di lavorare. La casa è il punto di partenza, ma è anche il centro di tutto: attorno all’abitare si intrecciano le fragilità sociali, sanitarie ed economiche. Lo vediamo chiaramente anche nel lavoro sul piano sociosanitario: salute e disagio sociale sono profondamente collegati. La casa diventa spesso l’amplificatore delle difficoltà, ma proprio da lì può partire la possibilità di affrontarle e superarle. Investire sull’abitare significa quindi aiutare le persone anche su tutte le altre criticità che si trovano ad affrontare. Per questo oggi dico grazie a tutti: perché qui non inauguriamo solo spazi, ma costruiamo risposte concrete per la dignità delle persone»

«Rivoli è al centro di un investimento importante che rafforza concretamente la nostra rete sociale. Housing First e Stazione di Posta non sono solo interventi edilizi, ma nuove opportunità di accoglienza, dignità e accompagnamento per le persone più fragili – aggiunge la vicesindaco e assessora alle Politiche sociali Silvia Romussi – Il nostro territorio dimostra ancora una volta la forza della collaborazione tra istituzioni, Consorzio Ovest Solidale, terzo settore e comunità parrocchiali».

