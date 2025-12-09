I mercatini di Natale del Piemonte. magia tra le montagne

In Piemonte il Natale arriva avvolto dalla cornice naturale delle montagne. Le Alpi che circondano la regione regalano una scenografia unica ai mercatini natalizi, rendendo ogni borgo e ogni città un piccolo teatro all’aperto. Passeggiare tra le casette illuminate, con il profumo di vin brulè che si mescola all’aria frizzante di montagna, significa immergersi in un’atmosfera di Avvento che qui sembra mantenere un legame autentico con la tradizione.

Credito fotografico: Distretto Turistico dei Laghi, ph. Marco Benedetto Cerini

 

 

 

