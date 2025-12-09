Druento, auto-ariete contro la vetrina: razzia in un negozio

Prima Beinasco, poi Druento: lo stesso copione per fare razzia del maggior numero di prodotti possibile. È successo nella notte di ieri, poco prima della mezzanotte, quando i malviventi hanno sfondato la vetrina di un punto vendita “Più Me” in via Giuseppe Verdi. L’auto, risultata rubata, è stata usata come ariete per scagliarsi contro il vetro, mandandolo in frantumi, e permettendo ai ladri di portare via numerosi articoli, dai prodotti per l’igiene personale ai profumi.

Dopo il fatto, i malviventi sono fuggiti a bordo di una seconda vettura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Venaria Reale per effettuare i rilievi e analizzare le immagini delle telecamere della zona per rintracciare gli autori del colpo.

VI.G

IL TORINESE