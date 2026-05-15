Trancio di salmone con puré di broccoli e ceci

Un tris di sapori per una ricetta d’effetto, un piatto completo, nutriente e sano. La delicatezza e morbidezza del salmone abbinate ad un colorato pure’ vellutato sorprendera’ i vostri ospiti.
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Ingredienti
2 Tranci di salmone fresco
250gr. di ceci lessati
2 piccole teste di broccolo
½ spicchio di aglio
1 piccolo peperoncino
Olio evo, sale, 1/2 limone, prezzemolo q.b.
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Cuocere i tranci di salmone a vapore irrorati con il succo del limone. Cuocere, sempre a vapore, i broccoli precedentemente lavati, quindi frullarli con l’aglio, il peperoncino, i ceci scolati e risciacquati. Allungare il pure’ con un mestolino di acqua di cottura dei broccoli per renderlo piu’ cremoso, aggiustare di sale, aggiungere l’olio evo ed il prezzemolo tritato. Servire tiepido.
Paperita PattyLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE