Politica, Europa, sicurezza: intervista a Vannacci

IL TORINESE WEB TV

In occasione del convegno organizzato dal SIULP l’on. Vannacci ha rilasciato un’intervista al nostro giornale in cui spiega alcuni passi del suo programma

Di Francesco Valente

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Presentata la nuova festa del Piemonte

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless