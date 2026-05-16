Politica, Europa, sicurezza: intervista a Vannacci

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In occasione del convegno organizzato dal SIULP l’on. Vannacci ha rilasciato un’intervista al nostro giornale in cui spiega alcuni passi del suo programma
Di Francesco ValenteLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
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In attesa della nuova enciclica di Papa Leone XIV Nella sede del Circolo IL LABORATORIO, ieri
LO SCENARIO POLITICO di Giorgio Merlo Chi voleva avere la certezza quasi scientifica del decadimento morale,
I ritardi delle compensazioni son gravi perché il territorio della Valle che ospita tante infrastrutture (autostrada,
“Ogni promessa è debito… pubblico”, scrive Giuseppe Benedetto nel suo nuovo libro “Liberale è. Predicare inutilmente”
Attraverso IL TORINESE voglio scrivere una LETTERA APERTA alla nostra Premier Cara Giorgia, Ti scrivo per