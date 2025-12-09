Auto si capotta in curva sulla SP181: sul posto 118 e vigili del fuoco

Si capotta in una curva e finisce su un fianco a bordo della carreggiata. È questo l’incidente avvenuto nella serata di ieri lungo la strada provinciale 181, che collega le borgate Giordanino, Mattodera e Truc di Miola, nel territorio di La Cassa.

La conducente era al volante quando, per cause in corso di accertamento, l’auto ha perso stabilità e si è ribaltata, arrestandosi poco dopo sul margine della strada. La donna non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Reale, arrivati con un’ambulanza per conto del 118 Azienda Zero, che hanno valutato le sue condizioni senza rendere necessario il trasporto in ospedale. Per aiutarla a uscire dall’abitacolo sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Alpignano.

VI.G

IL TORINESE