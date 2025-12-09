“Resistenza e Creatività”, l’Eterno Partigiano al Polo del ‘900

Giovedì 11 dicembre 2025, ORE 17.30

POLO DEL ‘900 – Auditorium

Palazzo San Daniele – Piazzetta Franco Antonicelli – Torino

Con Paolo BERIZZI, Massimo ZAMBONI e Caterina ZAMBONI RUSSIA

Nell’ottantesimo anniversario della Liberazione, il titolo “L’Eterno Partigiano” ha un significato preciso: confrontarsi con l’inevitabilità della scomparsa degli ultimi partigiani viventi. Cosa resta della lotta di Resistenza? Come conservare e accogliere l’eredità di quella storia? Come rendervi partecipi le generazioni più giovani?

Giovedì 11 dicembre, alle ore 17.30, l’Auditorium del Polo del ‘900 (Palazzo San Daniele, piazzetta Franco Antonicelli, Torino), ospiterà, nell’ambito dell’evento “Resistenza e Creatività”, il dialogo tra Paolo BERIZZI (Giornalista de La Repubblica e saggista) e Massimo ZAMBONI (musicista, scrittore e fondatore del gruppo CCCP) sul tema “L’Eterno Partigiano”, con letture finali di Caterina Zamboni Russia.

L’incontro è organizzato dal Museo Diffuso della Resistenza di Torino, in collaborazione con il Polo del ‘900, il Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte e il Portami Via Festival.

Spiega Domenico Ravetti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e presidente del Comitato Resistenza e Costituzione: «L’Eterno Partigiano è stato il titolo dell’edizione 2025 del “Portami Via Festival”, manifestazione culturale diretta da Massimo Zamboni, che si svolge ogni estate nei luoghi dell’alta Langa astigiana. Abbiamo voluto riproporlo a Torino, come momento di riflessione conclusiva dell’80° anniversario della Liberazione. Un incontro pubblico dedicato al tema della “memoria resistente” come valore pubblico, coinvolgendo e dando spazio alle domande delle nuove generazioni».

Un dialogo tra giornalismo, testimonianza e letteratura, una riflessione in merito a come la Resistenza continui a parlare oggi: non come nostalgia, ma come strumento di cittadinanza attiva, diritti e democrazia.

Alle 19 visita guidata al Museo Diffuso della Resistenza e aperitivo.

Alle 20.30 concerto “Echi di libertà”: 6 composizioni brevi in anteprima assoluta create ed eseguite da studenti del Conservatorio G. Verdi di Torino, intervallate da letture da parte dell’attrice Valentina Virando di testi sulla Resistenza di Franco Antonicelli, Nuto Revelli e altri, selezionati da Istoreto.

I protagonisti

Paolo Berizzi

Giornalista, inviato speciale de La Repubblica e scrittore. Nel corso della sua carriera ha firmato reportage su lavoro nero e caporalato, criminalità organizzata, narcotraffico, terrorismo di matrice islamica, devianza giovanile e sicurezza urbana. È considerato oggi una delle voci più autorevoli nel racconto e nell’analisi dei movimenti neofascisti in Italia. Su questi temi ha pubblicato diversi saggi, tra cui NazItalia (2018), L’educazione di un fascista (2020), È gradita la camicia nera (2021), fino al recente Il libro segreto di CasaPound. A causa delle pressioni e delle minacce ricevute da gruppi dell’estrema destra, Berizzi vive sotto scorta da diversi anni: è l’unico giornalista europeo ad essere protetto per ragioni direttamente connesse all’estremismo neofascista.

Massimo Zamboni

Musicista, compositore e autore, tra le figure più influenti della scena alternativa italiana. Fondatore insieme a Giovanni Lindo Ferretti nel 1982 dei CCCP – Fedeli alla Linea, ha contribuito a rinnovare profondamente il linguaggio musicale e culturale del punk italiano. Dopo la fine dei CCCP è stato tra i protagonisti del progetto CSI. A partire dagli anni 2000 Zamboni intraprende un solido percorso da solista: pubblica album, colonne sonore e progetti misti tra musica, teatro e narrazione (come nello spettacolo P.P.P. – Profezia è Predire il Presente, dedicato a Pasolini). Nei suoi libri intreccia memoria storica, autobiografia e riflessione civile (L’eco di uno sparo, Nessuna voce dentro, Bestiario selvatico, La Trionferà, e il recente Pregate per Ea). È direttore artistico del Portami Via Festival.

Caterina Zamboni Russia

Laureata in Scienze filosofiche presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Ha pubblicato L’Eterno Partigiano. Frammenti per un’epica della liberazione, un’opera che intreccia memoria storica, narrazione e indagine filosofica attorno alla figura del partigiano, alla sua eredità e ai luoghi della Resistenza. È presidente di Terre Native ETS, un’associazione culturale che si occupa di indagare e praticare l’idea del radicamento come forma virtuosa di appartenenza ai luoghi.

