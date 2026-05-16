Monumenti Aperti torna in Piemonte

Trentesima edizione 23 e 24 maggio prossimi, occasione di un racconto collettivo del patrimonio italiano.

Nel 2026 torna per la sua trentesima edizione Monumenti Aperti, un’iniziativa che dalla Valle d’Aosta alla Sicilia apre grandi e piccoli tesori nascosti della penisola, sviluppando un racconto corale collettivo e condiviso, in cui monumenti e patrimoni diventano gratuitamente accessibili al pubblico grazie a guide d’eccezione. Ottocento sono i siti visitabili e i monumenti  distribuiti in diciotto regioni, per raccontare un Paese vivo, stratificato e ricco di storia.
In occasione di Monumenti Aperti 2026 sarà  possibile visitare la suggestiva Cavallerizza Caprilli, esempio straordinario di architettura Art Nouveau, situato in viale della Rimembranza, a pochi minuti dal centro storico e dalla stazione ferroviaria di Pinerolo. Costruita tra il 1909 e il 1910, rappresenta oggi il più grande maneggio coperto d’Europa e uno dei luoghi simbolo della tradizione equestre italiana, dedicata al capitano Federico Caprilli. Il monumento sarà aperto al pubblico sabato 23 e domenica 24 maggio con visite guidate dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18.
A trent’anni dalla sua nascita, l’anima di Monumenti Aperti rimane intatta.
Il progetto nasce a Cagliari per volontà di tre amici mossi dal desiderio di raccontare il proprio territorio, di renderlo accessibile e condiviso. Da quel gesto semplice e radicale insieme ha preso forma un percorso che, in tre decenni, ha coinvolto centinaia di Comuni e riaperto migliaia di monumenti, trasformando un’idea locale in una pratica nazionale. Oggi Monumenti Aperti rappresenta una pratica culturale che connette persone e territori, in cui il racconto si fa esperienza e la conoscenza nasce dalla partecipazione.
Da qui lo slogan della trentesima edizione “Generazione Monumenti Aperti. Un patrimonio di cultura, legami e memoria, una questione d’amore per la nostra terra” e l’immagine dell’opera di Maria Jole Serrell che l’accompagna “in tasca solo pezzi di casa” e una mission capace di rendere il patrimonio motore di inclusione attraverso iniziative per tutte le età, Cultura senza Barriere, Monumenti in Musica & Spettacolo e attività per famiglie e bambini.
Cultura senza Barriere promuove un accesso concreto e inclusivo, con percorsi dedicati, servizi gratuiti e il coinvolgimento di persone con disabilità come guide volontarie, affiancato da una mappatura dei livelli di accessibilità dei monumenti.  Monumenti in Musica& Spettacolo coinvolge, invece, scuole e realtà locali in performance artistiche e musicali, arricchendo le visite e trasformando il patrimonio in un’esperienza condivisa ed emozionale.

Mara Martellotta

Foto Imago Mundi ODV

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