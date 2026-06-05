E’ morto a 93 anni Peppo Sacchi che nel 1972, con Enzo Tortora “inventò” le televisioni private in Italia, con Tele Biella. Fu la prima tv libera a contrastare il monopolio della Rai, seppure le trasmissioni fossero via cavo. La moglie di Sacchi, Ivana Ramella, conduttrice e giornalista della storica emittente piemontese (che vide tra i suo collboratori un giovanissimo Ezio Greggio) era morta due anni fa. Sacchi in gioventù era stato regista della Rai e della televisione della Svizzera italiana.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Addio a Peppo Sacchi, con Enzo Tortora inventò la tv libera
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