Fondazione Mirafiore, le “Passeggiate letterarie nel bosco dei pensieri”

Giovedì 11 giugno sarà protagonista Diego De Silva, che presenterà il suo ultimo romanzo “I titoli di coda di una vita insieme”

Proseguono le passeggiate letterarie alla Fondazione Emanuele di Mirafiore, l’appuntamento che da sedici anni trasforma l’ultimo bosco della bassa Langa, all’interno del Villaggio Narrante di Fontanafredda, in un palcoscenico naturale dedicato all’ascolto, alla lettura condivisa e al dialogo con gli autori. Giovedì 11 giugno, alle ore 18.30, protagonista della serata sarà Diego De Silva, che leggerà e racconterà il suo ultimo romanzo edito da Einaudi “I titoli di coda di una vita insieme”

Protagonisti del libro sono Fosco e Alice, che si sono amati intensamente e che presto, senza sapere perché, si diranno addio. Nel vortice di parole più o meno giuste, abbracci notturni e antiche recriminazioni, decidono di raccontare la loro stria secondo il proprio sguardo. Alice vuole una conclusione drammatica, convinta che un grande amore si misuri dalle ferite e dal male che è possibile infliggersi, Fosco ha un atteggiamento più morbido, quasi passivo, incline ad accettare qualsiasi condizione. Le loro posizioni si traducono in documenti freddi e mortificante, che non raccontano nulla di una vita in comune. Senza rinunciare all’ironia che lo contraddistingue, De Silva racconta con intensità le speranze, le delusioni e le felicità nascoste e l’intreccio complesso dei sentimenti che accompagnano la fine di un amore.

Diego De Silva, autore, giornalista e sceneggiatore napoletano, ha pubblicato i suoi libri con Einaudi, e dai suoi romanzi che hanno per protagonista l’avvocato Vincenzo Malinconico è stata tratta una serie televisiva di successo trasmessa da Rai 1.

L’ingresso agli appuntamenti è libero e gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite il sito della Fondazione Mirafiore: www.fondazionemirafiore.it

Mara Martellotta

IL TORINESE