Ermal Meta “Live 2026-Club” al Concordia

Lunedì 18 maggio, Ermal Meta tornerà a esibirsi nei principali club italiani con il suo tour “Live 2026-Club”, prodotto e organizzato da Friends & Partners. Sarà al teatro Concordia di Venaria, dove sarà possibile ascoltare il suo nuovo brano “Calma metafisica”.

Questa serie di concerti rappresenta un ritorno alla dimensione live più intensa e diretta, in cui il pubblico potrà confrontarsi da vicino con l’energia creativa dei nuovi brani e con il repertorio più amato dell’artista.

Tra le canzoni importanti in scaletta figurano “Stella stellina”, che racconta attraverso un testo poetico e mai retorico, in modo fortemente evocativo, la storia di una bambina palestinese che non ha volutamente un nome, diventando simbolo d’innocenza. Le sonorità mediorientali che caratterizzano la produzione curata da Ermal e Dardust ci trasportano in quella parte di mondo anche grazie all’utilizzo sapiente come L’oud, che contribuiscono a definire un impianto sonoro coerente con il racconto e capaci di rafforzarne l’impatto emotivo.

Mara Martellotta

IL TORINESE