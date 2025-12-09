Giovane cade da fabbrica, in codice rosso al Cto

Oggi un ragazzo di 24 anni è  caduto a Torino da  un’altezza di 10 metri all’interno di una fabbrica abbandonata, l’ex Tecumseh di Mirafiori. Una trave metallica del tetto e una catasta di legno hanno attutito la caduta. Gli amici del giovane hanno dato l’allarme. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Cto.

