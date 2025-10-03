SIULP: “Siamo sicuri? Rimpatri e certezza della pena”

EVENTO PUBBLICO
Non ti senti al sicuro? Non ti senti tutelato? Non capisci perché ti raccontano un’altra realtà?
Vieni a fare le tue domande. Scopri cosa la legge può (o non può) fare. Diventa consapevole dei tuoi diritti. È giunto il momento di fare chiarezza!
Fai le tue domande, ottieni risposte, diventa consapevole.
Sabato 4 ottobre 2025
Ore 17:00 – 20:00
*Circoscrizione 6* – via Leoncavallo 23 – Torino
La zona più colpita della nostra città merita verità e sicurezza.
Partecipa, informati, non restare indifferente.
SIULP provinciale Torino
