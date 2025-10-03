Giornata dello Sport al Politecnico di Torino in collaborazione con il Cus

Si è svolta giovedì 2 ottobre scorso la Giornata dello Sport al Politecnico di Torino, una manifestazione organizzata dall’Ateneo in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo ( Cus).

Per tutta la giornata negli spazi del Campus ingegneria di Corso Duca degli Abruzzi è stato possibile visitare i diversi corner sportivi e provare le attività proposte rivolte alla comunità studentesca e al personale dell’ateneo. Presenti anche i team studenteschi del Politecnico , con i loro prototipi, e una cargo bike per presentare il progetto SAMBA, che il Politecnico conduce con altri atenei piemontesi e della valle d’Aosta per promuovere il benessere psicofisico degli studenti e studentesse.

Gli studenti e le studentesse hanno potuto praticare diverse attività sportive sul campo polifunzionale al centro del cortile dell’Aula Magna, sul quale ci si può misurare in diverse discipline, quali volley, basket, calcio, badminton e pickelball.

Alle 12 il Vicerettore per la società, la Comunità e l’Attuazione del programma del Politecnico Stefano Sacchi, il presidente del Cus Riccardo D’Elicio hanno dato il via alla tredicesima edizione della Politour, la corsa podistica di un miglio tra i corridoi dell’ateneo , insieme a Diego Narciso, Senior Sport Manager del Politecnico e insieme alla dottoranda in Ingegneria Informatica e dei Sistemi al Politecnico di Torino, Anna Arnaudo, campionessa italiana di corsa sui 5 mila metri.

Nel pomeriggio, nel corso di un evento dedicato presso la ‘Sala Emma Strada’ del Politecnico sono state presentate le attività sportive dell’ateneo e, in particolare, il programma Dual Career.

Il programma Dual Career è stato ideato per conciliare la carriera accademica con quella sportiva agonistica, progettato per supportare coloro che sono studenti-atleti di alto livello durante tutto il loro percorso universitario. Sono stati presentati, nel corso dell’evento, il nuovo regolamento del programma e il nuovo bando per la partecipazione che uscirà a breve.

I partecipanti saranno suddivisi in tre categorie ( Gold, Silver e Bronze) con benefici stabiliti sulla base dei risultati accademici e del curriculum sportivo.

Le Rappresentative sportive del Politecnico di Torino nascono nel 2018 e sono costituite da studenti e studentesse selezionate per partecipare in rappresentanza dell’ateneo alle manifestazioni sportive a carattere universitario nazionali e internazionali nelle discipline del basket, canottaggio, volley, calcio, tennis.

“Il Politecnico di Torino torna a vivere lo sport come momento centrale della vita universitaria, ospitando un evento che rappresenta un punto di riferimento per l’intero panorama sportivo studentesco torinese – ha affermato Riccardo D’Elicio, Presidente del Cus Torino. Tra le attività in programma organizzate dal Cus spicca il ritorno della Politour Run, la corsa tra i corridoi dell’ateneo che contribuisce a rendere questa manifestazione davvero unica. Un ruolo simile unico è svolto dalla consegna della polo a studenti e studentesse, un gesto che rinnova ogni anno il senso di appartenenza alla comunità del Politecnico. Lo sport, d’altrove, è da sempre uno strumento fondamentale per creare inclusione, amicizie e legami che durano nel tempo.

Mara Martellotta

IL TORINESE