Giachino: “attacchi contro Ogr, Leonardo e Tav sono contro il lavoro”

Gli attacchi dei Comitati di Base alle OGR, a Leonardo, alla TAV e alle autostrade sono contro il lavoro e contro il futuro di Torino e del Paese e dimostrano come i manifestanti non sappiano cosa è l’interesse generale che è il lavoro. Dov’erano quando noi scendevano in piazza a difendere la TAV e il trasporto green? E negli ultimi vent’anni zero scioperi contro la riduzione di personale e contro la decrescita. Contraddittori e diseducativi.

Mino GIACHINO (SITAV SILAVORO)

IL TORINESE