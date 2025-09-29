Serie A, 5ª giornata: Parma-Torino 2-1

Granata in crisi, Baroni a rischio. Spunta l’ipotesi Palladino

Il Parma conquista una vittoria importante battendo il Torino per 2-1 nella quinta giornata di Serie A. Dopo un primo tempo bloccato, sbloccato solo dal rigore trasformato da Pellegrino, la ripresa si accende: Ngonge trova il pari per i granata, ma è ancora Pellegrino, di testa, a decidere la sfida e a regalare tre punti pesanti ai gialloblù.

La squadra parmense sale così a 5 punti, sorpassando proprio il Torino, fermo a quota 4 e in evidente difficoltà. La panchina di Baroni traballa: tra i possibili sostituti circola già il nome di Raffaele Palladino.

Nel prossimo turno il Parma ospiterà il Lecce, mentre il Torino sarà atteso da un difficile impegno all’Olimpico contro la Lazio.

Enzo Grassano

IL TORINESE