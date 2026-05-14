D come Double

L’Inter ha vinto la Coppa DItalia senza lasciare spazio a dubbi, interpretazioni o speranze altrui. Non c’è mai stata davvero partita. Troppo più solida, troppo più organizzata, troppo più consapevole la squadra nerazzurra, che ha dominato la finale dall’inizio alla fine con la naturalezza di chi sa esattamente cosa vuole essere.

Ma oltre al trofeo, questa vittoria racconta soprattutto la trasformazione compiuta da Cristian Chivu. Perché l’allenatore rumeno, in pochi mesi, è riuscito dove tanti avevano fallito: ridare identità all’Inter. Ha rimesso la chiesa al centro del villaggio, riportando ordine, equilibrio e gerarchie in un ambiente che negli ultimi anni aveva spesso vissuto di nervosismo, eccessi emotivi e improvvisazione.

E forse c’è anche una potente immagine simbolica dentro questo successo: Chivu ha spazzato via i demoni del passato. Un riferimento inevitabile a Simone Inzaghi, soprannominato proprio “Il Demone”, che aveva lasciato un’Inter capace sì di entusiasmare a tratti, ma spesso fragile nei momenti decisivi, schiava delle proprie contraddizioni e di una tensione continua.

Con Chivu, invece, l’Inter è diventata adulta. Meno isterica, meno dipendente dagli episodi, più cinica e più squadra. Non serve più vincere soffrendo per forza o vivere ogni partita come un assedio emotivo: oggi i nerazzurri controllano, gestiscono, colpiscono. E lo fanno con una serenità che è il vero marchio del lavoro del nuovo allenatore.

Il double — campionato e Coppa Italia — non nasce per caso. Nasce dalla sensazione che finalmente questa squadra abbia ritrovato una direzione precisa. E la cosa che più colpisce è che tutto sembri semplice. Perché quando una squadra è costruita bene, il calcio torna ad essere una questione di logica prima ancora che di emozione.

L’Inter ieri non ha solo vinto una coppa. Ha dato l’impressione di aver chiuso definitivamente un’epoca e aperto qualcosa di molto più solido e duraturo.

Luca Bellone

Tifoso interista doc

Testo raccolto da Enzo Grassano

IL TORINESE