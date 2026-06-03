Anziana travolta da auto senza conducente sul marciapiede: condizioni serie

È stata travolta da un’auto senza conducente mentre si trovava sul marciapiede: anziana viene ricoverata in condizioni serie. È successo a Cuorgné, in via Milite Ignoto, poco dopo mezzogiorno, quando un’anziana di 75 anni si trovava lì, vicino all’ufficio postale e non lontano dalla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata investita dal veicolo con il freno a mano e il cambio non inseriti.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 Azienda Zero che ha trasportato la donna all’ospedale di Ivrea: i medici hanno diagnosticato un politrauma. Le sue condizioni sono giudicate serie.

Secondo gli accertamenti preliminari, il veicolo era parcheggiato a poca distanza e si è mosso perché non era stato assicurato. I rilievi sono stati fatti dalla polizia locale di Cuorgné, che indaga per chiarire la dinamica dell’incidente.

VI.G

IL TORINESE