Bandiera Azzurra, la Città di Torino premiata per lo sport sostenibile

Torino è tra le tredici città italiane insignite della “Bandiera Azzurra 2026”, il riconoscimento promosso da FIDAL e ANCI che premia le amministrazioni locali impegnate nella promozione dello sport sostenibile e della pratica motoria all’aperto.

L’iniziativa valorizza i centri urbani che investono concretamente nella realizzazione di aree attrezzate e percorsi dedicati al movimento e all’attività fisica, riconoscendo nella corsa e nella camminata strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita, favorire il benessere collettivo, promuovere la salute pubblica e rafforzare l’inclusione sociale.

Nell’ambito del progetto, a Torino sarà realizzato un percorso running all’interno del Parco del Valentino, uno dei principali polmoni verdi cittadini e tra i luoghi più frequentati da podisti, camminatori e sportivi. Il tracciato sarà misurato e certificato dalla FIDAL e si inserirà armonicamente nel parco, interessato da un profondo rinnovamento che ha portato al ridisegno dei viali con materiale drenante in sostituzione dell’asfalto, all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’incremento delle aree verdi e a spazi interamente pedonali.

“La Città di Torino ha individuato il Parco del Valentino come area in cui realizzare il percorso podistico certificato ‘Bandiera Azzurra’ – ha commentato l’assessore allo Sport Domenico Carretta -. Questo riconoscimento premia il nostro impegno nel rendere il territorio cittadino un ambiente ideale per la pratica sportiva all’aperto, accessibile a tutti, con aree verdi attrezzate e percorsi sicuri dedicati alla corsa e al fitwalking. Continueremo a investire nella riqualificazione degli spazi pubblici dedicati all’attività sportiva, convinti che lo sport sia un pilastro fondamentale per la salute pubblica e l’identità della città”.

“La realizzazione del percorso ‘Bandiera Azzurra’ valorizzerà ulteriormente uno dei parchi più iconici della città – ha sottolineato l’assessore al Verde Francesco Tresso -. L’obiettivo è rendere l’attività fisica un’esperienza ancora più completa e immersiva nella natura e nella storicità del luogo, in una cornice paesaggistica unica al mondo impreziosita dal fiume e dalla collina. Il Valentino si conferma così uno spazio pubblico sempre più vissuto, inclusivo e orientato al benessere dei cittadini”.