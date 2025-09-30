Il Festival della Sostenibilità 2025 torna a Torino

Sabato 4 e domenica 5 ottobre l’Aiuola Ginzburg di San Salvario, di fronte alla Casa del Quartiere, ospiterà una nuova edizione del Festival della Sostenibilità, due giornate ricche di giochi, laboratori e attività dedicate a bambini, ragazzi e famiglie.

Un fine settimana per l’ambiente e il futuro del pianeta

Promosso dall’associazione Manzoni People, l’evento ha l’obiettivo di avvicinare i più giovani ai temi della tutela ambientale, sensibilizzandoli sull’importanza di prendersi cura della Terra. Sarà un’occasione per imparare divertendosi, con proposte pensate per diverse fasce d’età, dai 3 ai 14 anni.

Attività e laboratori per scoprire, giocare e sperimentare

Nel corso del weekend i partecipanti potranno prendere parte gratuitamente a numerose iniziative realizzate in collaborazione con enti e associazioni del territorio:

ARPA Piemonte : laboratorio per scoprire il valore degli alberi e la ricchezza delle loro specie.

EduIren : giochi e attività per riflettere sull’inquinamento, tra divertimento e consapevolezza.

Vigili Urbani di Torino : prove di educazione stradale con l’iniziativa Tutti in sella e dimostrazioni con i cani dell’Unità Cinofila.

Novacoop : laboratorio di educazione alimentare per “cogliere” gli ultimi raggi di sole dell’autunno.

Slow Food e Smile And Make Pasta : corso di cucina per imparare a preparare la pasta fresca secondo la tradizione.

Museo Regionale di Scienze Naturali (MRSN): un viaggio nel passato per comprendere i cambiamenti climatici e immaginare il futuro.

IL TORINESE