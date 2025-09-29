Questo pomeriggio un gruppo di attivisti ProPal, Usb e Potere al Popolo ha manifestato dal loggione della Sala Rossa durante la seduta del Consiglio comunale. Gli slogan: “Palestina libera” e “Israele terrorista”. La presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo ha sospeso i lavori dell’aula.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Pro Pal bloccano i lavori del Consiglio comunale
Recenti:
IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni . I nemici di Israele sono sempre stati molti. E’
“La Regione non può continuare a rinviare” 29 settembre 2025 – In occasione della giornata “Noi e
POLITICA Leggi l’articolo su l’identità: Palestinesi e Hamas: due realtà diverse che il mondo – spesso
Sanità, diritti e futuro del sistema pubblico: se ne parla questa sera alle 21 alla Fondazione Circolo dei
POLITICA Leggi l’articolo su L’identità: La maratona delle Regionali: rebus voti per il centrodestra Leggi qui