Aree interne, Ruffino (Az): “Governo tocchi con mano le difficoltà dei territori”

“Quando parliamo di aree interne mi chiedo se, da parte della maggioranza, ci sia la volontà di visitarle e di toccare con mano le minori opportunità che vivono i cittadini in quelle zone. Ci sono difficoltà nella sanità, con gli ospedali distanti, che hanno chiuso, o con la riduzione dei posti letto, fino alla scuola, con le classi soppresse se manca un bambino e nei servizi per i giovani, dai punti culturali alla biblioteca che non consentono un radicamento ai nostri ragazzi. Tutti questi sono problemi reali, come quelli di tantissimi comuni che non riescono più a garantire servizi come scuolabus per questione di risorse”.

Lo ha dichiarato Daniela Ruffino, deputata di Azione, intervenuta in aula alla Camera sulle mozioni dedicate alle aree interne.

“Per questo motivo – ha proseguito Ruffino – abbiamo presentato una mozione frutto di un lungo lavoro congiunto con gli amministratori locali che vivono le aree interne: un impegno per potere dare risposte a chi abita in quei territori. Eppure il governo tende a stravolgerla e ci risulta difficile accettare questa decisione mentre la mozione di maggioranza parla di equilibri di bilancio e vincoli di finanza pubblica, per esempio, sul tema delle infrastrutture digitali che sono invece fondamentali per chi lavora e per le famiglie. È una visione diametralmente opposta alla nostra”.

Secondo Ruffino “non sono stati fatti passi in avanti per i territori montani, in particolare per la riduzione dei comuni che hanno subìto un provvedimento pasticciato. Quando in passato si è parlato di montagna e veniva detto ‘siano i privati ad aprire i nidi o micronidi’ si chiedeva sostanzialmente al privato di fare ciò che spetta allo Stato. Tutto questo non è accettabile: bisogna prendersi le responsabilità e avere profondo rispetto per chi vive oggi in quelle aree, altrimenti parlare di giovani e futuro è aria fritta”.