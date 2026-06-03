Vitamine Jazz, il cartellone di Giugno

IL PROSSIMO CONCERTO
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Giovedì 4 e venerdì 5 giugno, vede protagonista il giovane talento del pianismo internazionale come solista
Nel parco della cascina Vigna a Carmagnola è in programma da martedì 9 a sabato 13
A Villa Pasta ritorna il festival annuale di Burolo da venerdì 5 a domenica 7 giugno,
Ricordato a Castelvecchio di Rocca Barbena Sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 il magnifico Comune
“A Orta, una mattina d’autunno di alcuni anni or sono, di domenica, mentre stavo sotto gli