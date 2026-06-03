Ragazzo aggredito vicino al Campus Einaudi: “Pestato perché siciliano”

Un giovane di 26 anni è rimasto  ferito in seguito a un’aggressione per la quale ha presentato querela, avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 maggio nei pressi del Campus Einaudi di Torino. Secondo quanto riferito dalla vittima, l’episodio sarebbe stato preceduto da insulti legati alle sue origini siciliane.

Il ragazzo, un laureato in economia e commercio, sarebbe stato circondato e picchiato da un gruppo di coetanei, riportando una doppia frattura alla mandibola. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e dovrà affrontare un periodo di recupero.

Sulla vicenda sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno verificando anche il possibile movente discriminatorio denunciato dal giovane

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