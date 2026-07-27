Meloni e Piantedosi in Val di Susa dopo gli assalti No Tav

La premier Giorgia Meloni accompagnata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, è in sopralluogo nella Val di Susa. A seguito dei disordini No Tav di sabato ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocitàMeloni e Piantedosi sono giunti questa mattina all’aeroporto di Caselle e si sono recati in valle in elicottero.

Li hanno accolti il capo della polizia, Vittorio Pisani, insieme al questore di Torino, Massimo Gambino, e al prefetto Donato Cafagna.

IL TORINESE