InediTO, la proclamazione dei vincitori al Salone del Libro

Sabato 16 maggio la premiazione in serata presso Combo Torino

Giunto alla sua 25esima edizione, il Premio InediTO Colline di Torino giunge all’atto finale sabato 16 maggio con la proclamazione dei vincitori alle 11.30, presso lo Spazio Argento del Salone del Libro, seguita dalla premiazione che si terrà presso Combo Torino, in corso Regina Margherita 128, a ingresso libero, alle ore 21. Qui avverrà la consegna dei premi e lo showcase di Gnut, giurato del concorso, cantautore, chitarrista, produttore e compositore di colonne sonore, tra le migliori voci del cantautorato contemporaneo , con influenze musicali che partono dal folk inglese di Nick Drake e John Martin, passando per la canzone napoletana, il blues e la musica africana del Mali.

Il Premio InediTO Colline di Torino è organizzato dall’Associazione Il Camaleonte, di Chieri, e diretto da oltre vent’anni dal poeta e performer Valerio Vigliaturo, ed è dedicato a tutte le forme di scrittura, dalla poesia alla narrativa, dalla saggistica al teatro, dal cinema alla musica e, da questa edizione, alla Graphic Novel. Il concorso sostiene e accompagna i vincitori verso il mondo dell’editoria senza abbandonarli al loro destino, grazie al montepremi di 8 mila euro destinato alla pubblicazione e promozione delle opere, pubblicate da editori come La Nave di Teseo, Fandango, Accento, e presentate ad AstiMusica, Bookcity Milano, Premio Hystrio, Premio Strega, Più Libri più Liberi e Premio Lunezia. Lo scorso marzo sono stati presentati alla Holden 88 finalisti, selezionati su 1169 iscritti e 1233 opere provenienti da tutto il mondo. A valutare le opere finaliste, la giuria guidata da Margherita Oggero e composta, tra gli altri, da Aldo Nove, Mary Barbara Tolusso, Stefania Bertola, Roberto Camurri, Davide Bregola, Elena Bosi, Matteo Casali, Michele Di Mauro e Irene Dionisio.

Saranno inoltre assegnati i premi speciali “InediTO RitrovaTO” a un’opera inedita di scrittori non viventi, conferito nelle passate edizioni a Primo Levi, Alfonso Gatto, Italo Svevo, Alessandro Manzoni, Sir Piero Da Vinci, Grazia Deledda e Totò, e “InediTO Young”, attraverso la consegna di una penna stilografica offerta da Aurora Penne, “InediTopic”, ispirato all’input grafico della 25esima edizione di questo “mondo umano che ai poveri toglie il pane e ai poeti la pace”, tratto dalla poesia “Il principe”, in occasione dei 50 anni della morte di Pier Paolo Pasolini, illustrato da Francesca Rossetti, e “InediTO IA”, a un’opera realizzata tramite l’utilizzo dell’intelligente artificiale.

Mara Martellotta

IL TORINESE