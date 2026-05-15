Magazzino con topi morti: Nas chiudono supermercato nella zona sud

Condizioni igienico-sanitarie definite “inaccettabili”, perché trovati dei topi morti in magazzino: chiuso un supermercato. È successo durante un controllo di routine per la sicurezza alimentare, quando i Carabinieri del Nas hanno scoperto carcasse di roditori nel locale adibito allo stoccaggio degli alimenti della filiale della grande distribuzione nella zona sud della città.

Nel corso dell’ispezione i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico‑sanitarie nell’area di stoccaggio, tanto da richiedere l’intervento del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, che ha ordinato la sospensione immediata dell’attività “per la totale mancanza dei requisiti igienico‑sanitari richiesti dalla legge”.

Dopo la chiusura obbligatoria, vincolata al ripristino delle condizioni igieniche e di sicurezza, l’esercizio è stato multato per 2.000 euro. La ditta ha poi eseguito la disinfestazione e la sanificazione dei locali, consentendo la riapertura.

VI.G

IL TORINESE