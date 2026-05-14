Giachino: “Lettera aperta a Giorgia Meloni”

Attraverso IL TORINESE voglio scrivere una LETTERA APERTA alla nostra Premier

Cara Giorgia, Cara Giorgia,

Ti scrivo per la simpatia che ho provato da quando Ti ho incontrato tra i Banchi dell’ultimo Governo Berlusconi. Per la difficoltà del Tuo impegno meriti tutto il sostegno possibile.

Il problema più importante del nostro Paese, dal quale discendono gli altri ai quali Ti stai dedicando con grande impegno, e’ la Bassa Crescita economica degli ultimi venticinque anni. E’ il motivo che mi portò a organizzare a Novembre 2018 quella grande Piazza Castello di Torino SITAV. E’ il motivo che gli inizi del 2025 mi porto’ a scrivere un libretto PER CRESCERE DI PIÙ che presentai insieme al nostro caro amico Gianni LETTA nella Sala Matteotti della Camera dei Deputati.

Rimasi inascoltato. Allora gli interessi sul nostro Debito Pubblico erano 83 miliardi ora hanno superato i 90 e viaggiano verso i 100. Tutti soldi sottratti alla Ricerca, alla Scuola, alla Sanità, al Benessere degli italiani. Occorre rilanciare una maggiore crescita della nostra economia. Negli ultimi tempi ne han parlato i maggiori economisti . Oggi ne parla su La Stampa, Veronica De Romanis, ma le previsioni sono quanto mai deludenti. Il Governo, i partiti, le categorie dovrebbero ognuno indicare cosa fare per la propria parte per aumentare la crescita della nostra economia ma poi al Governo nei vari Ministeri si dovrebbe procedere con decreti e direttive che cambino le cose . Nella logistica , che è il settore di cui mi occupo da trent’anni, si potrebbe recuperare almeno 1 punto di PIL in più con migliaia di nuovi posti di lavoro. Basti un dato . Nel 2010-2011 quando mi occupai da Sottosegretario insieme a esperti e ai membri della Consulta nazionale dei trasporti e della logistica , stimavamo il costo della inefficienza logistica del nostro Paese in 40 miliardi, tra maggiori costi per le aziende e sviluppo perso. Confindustria e Coldiretti lo scorso anno in due studi diversi hanno calcolato che il costo della inefficienza logistica del nostro Paese grazie anche alla inconcludenza dei Governi che si sono succeduti , sia raddoppiato. Se il Governo Monti avesse trasformato in Decreto le norme che gli avevamo proposto sulla accelerazione dei controlli nei nostri porti e sulla vendita franco destino oggi andremmo meglio. Incidono pesantemente i tempi lunghi per la realizzazione delle grandi opere , dalla TAV in la.

Nel 68 a Parigi i giovani chiedevano la Fantasia al Potere, oggi in Italia basterebbe la Competenza al potere.

Ti ringrazio molto dell attenzione e buon lavoro con tutto il cuore.

Mino GIACHINO

Responsabile UDC Torino

IL TORINESE