Dal Mit oltre 29 milioni di euro alla provincia di Torino per la manutenzione e la riqualificazione delle strade

“Degli 87,7 milioni di euro destinati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Piemonte per la manutenzione e la riqualificazione delle strade provinciali, oltre 29 milioni di euro sono destinati alla provincia di Torino. Si tratta di un risultato straordinario, che conferma l’impegno della Lega e del vicepremier Matteo Salvini a favore dei nostri territori” affermano i deputati torinesi Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto, che spiegano come

“queste risorse consentiranno di dare risposte attese da tempo: migliorare la sicurezza, rafforzare la viabilità e garantire interventi urgenti di manutenzione su strade che i cittadini percorrono ogni giorno. La ripartizione complessiva è parte del piano straordinario da un miliardo di euro per le Province e le Città metropolitane, fortemente voluto dal Ministro Salvini: una cifra record, che non solo è più cospicua rispetto al passato ma soprattutto è stata definita con criteri più equi, tenendo conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dagli enti locali”.

IL TORINESE