Juventus-Atalanta 1-1: Sulemana illude, Cabal salva Tudor

All’Allianz Stadium finisce 1-1 il confronto tra Juventus e Atalanta nella quinta giornata di Serie A. Una gara intensa ma poco spettacolare, con le due squadre che restano ancora imbattute.

Nella ripresa l’Atalanta di Juric passa in vantaggio con Sulemana, bravo a sfruttare un’incertezza difensiva bianconera. La Juventus di Tudor, in difficoltà nel creare occasioni, trova il pari solo nel finale: è Cabal, subentrato all’infortunato Bremer, a risolvere una mischia sugli sviluppi di un corner.

Pareggio giusto e strisce d’imbattibilità che proseguono, ma con tanto lavoro ancora da fare per entrambi i tecnici.

Enzo Grassano

IL TORINESE