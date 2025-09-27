Tricolore alto, pedane pronte: la scherma accende Agliè

Al via la 1ª prova di qualificazione regionale Open di spada – due giornate di gare con atleti e società da tutto il Piemonte e la Valle d’Aosta

Bartoli: “Sosteniamo i nostri atleti!”

Agliè (TO), 27 settembre 2025 – Questa mattina ad Agliè si è aperta ufficialmente la 1ª prova di qualificazione regionale Open di spada maschile e femminile, appuntamento che porta in Canavese atleti, tecnici e accompagnatori da tutto il Piemonte e la Valle d’Aosta. L’evento è promosso dal Comitato Regionale FIS Piemonte e Valle d’Aosta, con il supporto del Circolo “Giuseppe Delfino” di Ivrea e dell’Amministrazione comunale di Agliè, grazie all’impegno di arbitri, staff e volontari.

“Con il Tricolore alto e l’Inno nel cuore, sosteniamo i nostri atleti: pedane pronte, si parte – ha dichiarato Sergio Bartoli, Consigliere regionale del Piemonte –. Quella di oggi non è solo competizione: è una palestra di valori — rispetto, lealtà, amicizia — e una leva di crescita per i nostri giovani e per l’intera comunità sportiva piemontese e valdostana.”

Bartoli ha ringraziato organizzatori, arbitri e volontari per il lavoro dietro le quinte: “La qualità degli eventi nasce dalla macchina organizzativa: programmazione, sicurezza, fair play e accoglienza.”

Nel corso dell’apertura è stato sottolineato il ruolo della scherma come fattore di inclusione e benessere, nonché la ricaduta positiva in termini di indotto locale (ospitalità, ristorazione e turismo sportivo) per il Canavese. “Fare squadra tra istituzioni, federazioni sportive e società del territorio è la strategia vincente per offrire opportunità reali ai nostri ragazzi e valorizzare i nostri Comuni.”

Programma

• Date: 27–28 settembre 2025

• Luogo: impianti comunali di Agliè (TO)

• Disciplina: spada – qualificazioni regionali Open (M/F) – FIS Piemonte e Valle d’Aosta



Un sentito grazie al Comitato Regionale FIS Piemonte e Valle d’Aosta, al Circolo “Giuseppe Delfino” di Ivrea, all’Amministrazione comunale di Agliè, agli arbitri, allo staff tecnico e ai volontari che rendono possibile la manifestazione.

