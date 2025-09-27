Quaglieni e Oliva, una rilettura del colonialismo italiano
LUNEDÌ AL CENTRO PANNUNZIOLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Recenti:
Sugli schermi le opere di Pietro Marcello (in concorso a Venezia) e Mike Flanagan PIANETA CINEMA
La Fondazione Francesco Federico Cerruti per l’Arte presenta il calendario delle iniziative che animeranno la programmazione
Opere commissionate a Guglielmo Castelli, Lydia Ourahmane e Oscar Murillo, visitabili fino a febbraio 2026 Il
THE OTHERS ART FAIR – XIV EDIZIONE The future is here, right now! 30 ottobre
Scopri – To Alla scoperta di Torino . Torino è una città che incanta