Grimaldi (Avs): “Da FdI insulti e foto offensive”

Politica svuotata e ridotta a provocazioni da bar. Altro che confronto politico

A Torino, un consigliere di FdI Stefano Bolognesi, si è fatto fotografare davanti alla Festa dell’Unità scrivendo “Porto Zeus in area cani”. Un gesto che, più che provocatorio, è rivelatore: quando non si hanno argomenti, si ricorre all’umorismo da sottoscala e agli insulti travestiti da battute.

Lo afferma Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra.

Mi rivolgo – prosegue il vicecapogruppo dei deputati rossoverdi – agli esponenti di Fratelli d’Italia, partito attualmente al governo del Paese: è questa la vostra idea di confronto politico? O pensate che basti un cane e una didascalia per marcare il territorio?

Mi rivolgo al coordinatore nazionale di FdI Donzelli, davvero trova normale che un suo rappresentante riduca la politica a una foto da social, degna di una provocazione da bar? Lunedì prossimo ci sarò anch’io alla Festa dell’Unità di Torino. Se volete passare, vi prometto che non serve il guinzaglio. Basta – conclude Grimaldi – un po’ di rispetto.

IL TORINESE