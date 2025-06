Presentato al pubblico il progetto Piemonte GO! di Afom

L’Associazione AFOM (Amici della Fondazione Mauriziano) ha presentato pubblicamente il progetto “Piemonte Go!”, qualificandosi al secondo posto in graduatoria nel bando indetto dalla Regione Piemonte con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per organizzazioni di volontariato e fondazioni del Terzo Settore, il cui obiettivo principale è quello di “fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti”.

Il progetto “Piemonte GO!” prevede la realizzazione di un sito intuitivo, geolocalizzato , completamente gratuito per visitare virtualmente il Piemonte e non solo, approfondirne storia, arte, archeologia, letteratura, ma anche folclore, gastronomia, sport e molto altro ancora.

Il fine è quello di far conoscere e promuovere il territorio piemontese ad un pubblico eterogeneo; pensando al forte incremento turistico degli ultimi anni è emerso che questo strumento possa avere un pubblico più vasto.

Attivando la geolocalizzazione, il sito accompagna l’utente alla scoperta del Piemonte suggerendo nuovi monumenti ed itinerari ogni volta che si avvicina ad un punto di interesse.

Si possono così avere, a portata di cellulare, rapide informazioni divise per categoria, come arte, storia, cultura, enogastronomia e scegliere seguendo i propri interessi.

Oppure stando comodamente sul divano di casa, si possono visualizzare schede informative in tutto il Piemonte, con itinerari, monumenti storici, artistici, eventi culturali ed informazioni delle zone scelte che rimandano anche a links di approfondimento. Questo sistema si adatta bene a diverse esigenze per approfondire la storia del Piemonte anche grazie a diversi stimoli culturali, aneddoti e curiosità.

Sarà un valido sostegno al turista aiutandolo nella pianificazione e permettendo di organizzare itinerari, trovando luoghi da visitare piu o meno famosi, scoprendo servizi utili e tante funzionalità che permettono di ottimizzare un viaggio.

Il progetto “Piemonte GO!”, il cui obiettivo è molto ambizioso considerando il vasto patrimonio culturale piemontese, è reso possibile grazie alla collaborazione di numerosi partner e collaboratori, pubblici e privati, e dei volontari AFOM che stanno contribuendo alla realizzazione del progetto con la schedatura dei monumenti. Attualmente sono caricate 600 schede ma esse sono in continuo aumento.

Mara Martellotta

IL TORINESE