Sgomberati alloggi Atc occupati in Barriera

Questa mattina nel quartiere Barriera di Milano a Torino sono stati sgomberati cinque alloggi popolari Atc occupati abusivamente. Le forze dell’ordine sono intervenute in via Desana 19. Per un sesto appartamento è stato concordato il rilascio nei prossimi giorni. Lo sgombero è stato effettuato con un’operazione congiunta, nell’ambito del tavolo interistituzionale coordinato dalla Prefettura, di polizia, polizia locale di Torino, servizi sociali e Agenzia territoriale per la casa.

IL TORINESE