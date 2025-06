Il Torino Under 18 è campione d’Italia per la prima volta nella storia

Roma-Torino 1-2 ai tempi supplementari

Impresa storica per il settore giovanile granata: il Torino Under 18 ha conquistato il titolo di campione d’Italia per la prima volta da quando esiste la categoria.Per la società torinese si tratta di un successo importante, frutto del lavoro svolto negli ultimi anni sul vivaio. Un traguardo che conferma la bontà del progetto tecnico, con tanti giovani promettenti già nel giro delle nazionali giovanili.

L’Under 18 del Torino iscrive così il proprio nome nell’albo d’oro, aprendo nuove prospettive per il futuro del club.

ENZO GRASSANO

IL TORINESE