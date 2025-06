Interruzioni per lavori sulle strade provinciali

Per consentire la sistemazione finale della pavimentazione stradale, sino a sabato 14 giugno è in vigore dalle 8 alle 19 la sospensione della circolazione sulla diramazione 1 della Strada Provinciale 35 di Favria dal km 0 al km 3+584 nei territori dei Comuni di Favria, Rivarolo e Oglianico, con delimitazione dell’area di cantiere e deviazione su di un percorso alternativo segnalato in loco.

Per consentire la ricostruzione di un muro al km 4+850 della Strada Provinciale 168 è prevista la chiusura del tratto di strada dal km 4+100 al km 4+900 nel territorio del Comune di Pramollo dalle 8 di mercoledì 18 giugno fino a cessate esigenze e al completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza .

Per consentire la demolizione di un fabbricato nel centro abitato di Vialfrè, da lunedì 16 a mercoledì 18 giugno la Strada Provinciale 55 di Vialfrè sarà chiusa al traffico tra il km 6+147 e il Km 6+160 , con deviazione su percorsi alternativi individuati da apposita segnaletica e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori.

