Forza Italia: “Il Pd in Barriera scende in piazza contro se’ stesso”

“Siamo alle comiche finali, il Pd e tutto il network ad esso connesso dal sindacato fino a Libera, (è normale che una associazione scenda in piazza con un partito?!), che chiedono politiche alla loro stessa amministrazione in risposta all’insicurezza che si vive nel quartiere. Se la notizia non fosse comparsa su alcuni giornali, si penserebbe ad una fake news o di essere su Scherzi a Parte”. Ad affermarlo il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana, segretari provinciale e cittadino di Forza Italia a Torino.

“Gli organizzatori affermano che è necessario che il Comune avvii una consultazione pubblica delle realtà che operano nel quartiere (servizi pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni e comitati, organizzazioni di rappresentanza, comunità religiose) per individuare alcune misure e interventi che forniscano risposte immediate di supporto alla popolazione. Queste parole sono una sentenza: chi governa il Comune di Torino non ha fatto nulla per Barriera e quindi per tentare un recupero sui cittadini del quartiere gioca il doppio ruolo di opposizione e maggioranza. Surreale, ipocrita ma soprattutto schizofrenico. Ormai l’Amministrazione Lo Russo è in totale affanno. Prima sopprime una fermata della Metro 2 nel cuore della Circoscrizione e tenta di boicottare la Commissione che sanciva l’intervento determinante nostro e del centrodestra per il suo ripristino, poi, nonostante sia schiacciata su politiche di estrema sinistra, tenta di riesumare la Lista Castellani: un progetto che porta in dote principalmente le oltre 200 aziende che sono fallite con il Toroc da loro gestito. Ora si traveste anche da minoranza nel quartiere più tossico e insicuro della città che amministra e che ha contribuito a rendere tale. Torino merita di meglio e siamo convinti che l’alternativa sia sotto gli occhi di tutti: Forza Italia!” concludono i due azzurri.

IL TORINESE