Giovane operaio edile cade da cascinale, ricoverato al Cto

Un giovane di 26 anni, lavoratore edile, è rimasto ferito dopo essere caduto in un cascinale che stava ristrutturando a Spineto, frazione di Castellamonte. È precipitato per circa quattro metri ed è stato soccorso dal 118 che lo ha elitrasportato al Cto di Torino. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Ivrea e dello Spresal per chiarire la dinamica dell’incidente

IL TORINESE