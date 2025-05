Venerdi 16 maggio, ad Alessandria, la VII edizione, aperta dall’Assessore Regionale Bussalino

Venerdì 16 maggio prossimo, dalle ore 9.30, si terrà al Centro Congressi di Alessandria la settima edizione del Forum Interregionale della Polizia Locale, organizzato dal Gruppo Maggioli, un’occasione per confrontarsi sulle esigenze territoriali e conoscere nuove tecnologie e strumenti a disposizione della Polizia grazie alla mostra espositiva. Ad aprire i lavori saranno l’Assessore Regionale Enrico Bussalino, il Prefetto Alessandra Vinciguerra e il Sindaco di Alessandria Giorgio Abonante. Si tratterà di una giornata che, oltre al panel e agli interventi che tratteranno svariate tematiche quali l’utilizzo della IA e delle nuove tecnologie al ruolo dellamsicurezza urbana per la comunità, alle implicazioni e fattispecie di reato legate all’introduzione del nuovo Codice della Strada, offrirà anche la possibilità di accedere alla mostra espositiva che presenterà i prodotti e le tecnologie di ultima generazione, sviluppati per gli agenti e gli operatori di sicurezza. A fare gli onori di casa sarà il Comandante della Polizia Locale di Alessandria Alessandro Bassani, che aprirà il convegno insieme a Enrico Bussalino, Assessore Autonomia, Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte, Alessandra Vinciguerra, Prefetto della provincia di Alessandria e Giorgio Abonante, Sindaco di Alessandria. Sarà Monica Porta, Comandante della Polizia Locale di Bergamo, a condurre il primo panel che entrerà nel merito del ruolo della Polizia Locale al servizio della comunità e di un approccio che mira a rafforzare la fiducia e la collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine. Inevitabile un affondo sui temi relativi all’IA e alle nuove tecnologie al servizio della sicurezza urbana, nel complesso equilibrio tra controllo del territorio e tutela dei diritti fondamentali, anche alla luce delle tutele sancite da GDPR e AIAIAct e dalle indicazioni del garante, assieme a Gianluca Sivieri, Comandante della Polizia Locale di Buccinasco, in provincia di Milano. A chiudere la mattinata è previsto l’intervento di Fabio Piccioni, avvocato penalista e del diritto stradale presso il Foro di Firenze sul rinnovato delitto di omicidio stradale.

L’appuntamento di Alessandria si inserisce in un ampio programma di convegni dedicati alla Polizia Locale, organizzati in tutta Italia dal Gruppo Maggioli, a corollario dell’evento nazionale annuale delle Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana, la cui 44esima edizione si svolgerà a Riccione dal 18 al 20 settembre prossimi. Un’ulteriore conferma degli impegni del Gruppo nel fornire un supporto concreto agli operatori della sicurezza attivi su tutto il territorio italiano. Le informazioni sul programma sono disponibili al link https://www.convegnipolizia.it/alessndria/

Centro Congressi di Alessandria – piazza Fabrizio De André 76

Mara Martellotta

IL TORINESE