Askatasuna, Ricca (Lega): “Oltrepassato il limite, chiediamo sgombero a Piantedosi”

– “Il tappeto con i volti dei politici col naso da clown è l’ultima delle provocazioni. Se agli antagonisti piacciono così tanto i pagliacci, al posto del centro sociale facciamo costruire un bel McDonald’s. Con oggi si è superato il limite: chiediamo al ministro Piantedosi lo sgombero immediato dell’immobile occupato dal Askatasuna e pretendiamo il sostegno del sindaco e di tutta la maggioranza. Chi non interviene è complice: Lo Russo e i suoi per una volta facciano qualcosa di buono per Torino e per i torinesi”. Così Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.

