McDonald’s e Banco Alimentare  Piemonte donano 730 pasti a settimana

I ristoranti McDonald’s di Torino in corso Giulio Cesare 397 e in via P. Cossa angolo C.so Regina Margherita 440, Avigliana in via Francesca e Giovanni Falcone 84, di Nichelino presso il centro commerciale Mondo Juve, di Beinasco presso il centro commerciale Le Fornaci in Via Torino angolo Via Falcone, di Rivoli in corso Primo Levi 23, di Venaria Reale in corso Garibaldi angolo via Druento, di Grugliasco presso il centro commerciale Shopville Le Gru in via Crea 10, di Chivasso in via Peppino Impastato 238, di Rivarolo Canavese in corso Torino angolo via Matteotti, di Moncalieri in via Fortunato Postiglione 1, di Chieri sulla SP 10 in Via Padana Inferiore 43, di Alpignano in via Venaria 18 e di Collegno in corso Francia 262

sono coinvolti da vicino nel progetto. I team di lavoro dei ristoranti si occupano della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti alla Parrocchia Natività di Maria Vergine di Trana, alla Parrocchia San Luca Evangelista di Torino, alla Chiesa Cristiana Evangelista Issacar di Rivoli, all’Arcidiocesi di Torino – U.P. Migranti, alla Parrocchia Natività Maria Vergine di Venaria Reale, alla Comunità Madian di Torino, all’associazione Cenacolo Eucaristico Trasfigurazione di Torino, al Comitato Locale di Chivasso della Croce Rossa Italiana, Parrocchia Madonna del Santo Rosario di Chivasso, alla Parrocchia San Giacomo Apostolo di Rivarolo Canavese, all’associazione Carità senza Frontiere di Moncalieri, alla Parrocchia Beato Bernardo di Baden, Centro San Carlo della Compagnia di Gesù di Chieri, alla Parrocchia San Martino Vescovo di Alpignano e all’associazione Centro d’Ascolto Piergiorgio Frassati di Collegno.