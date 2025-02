Ravello (FdI): “Sostegno a enti tutela animali e contro randagismo”

“Promuovere e sostenere, anche con l’impiego di risorse dedicate, le attività svolte dagli enti del terzo settore con finalità di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, così come previsto dalla legge regionale 16/2024: è questo l’obiettivo dell’emendamento, a mia prima firma, collegato al Bilancio di Previsione delle Regione e approvato oggi in Consiglio Regionale”. Ad affermarlo Roberto Ravello, Vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Piemonte e Presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Lascaris.

“In ottica di prevenzione e deterrenza, ma soprattutto con finalità educative in una logica di sensibilizzazione – continua Ravello – la capillarità e la concreta operatività degli enti del terzo settore, è fondamentale. E’ il momento di dare seguito a quanto previsto dalla legge, identificando i criteri per procedere alla selezione degli enti, qualificati in materia e iscritti al Runts, da coinvolgere. Confermiamo la ferma volontà di fornire risorse e strumenti agli operatori per la piena attuazione della norma e per il raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti”.

IL TORINESE