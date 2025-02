Forza Italia: la Regione stanzia 400 mila euro per le attività commerciali di Collegno e Rivoli

Promessa mantenuta: la Regione stanzia 400 mila euro per le attività commerciali di Collegno e Rivoli sull’asse di corso Francia che hanno subito disagi per i lavori della Metropolitana.

Nel corso del consiglio comunale congiunto fra Collegno e Rivoli, tenutosi lo scorso 16 gennaio, l’assessore di Forza Italia al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, durante il suo intervento aveva promesso da parte della Regione stessa lo stanziamento di 400 mila euro a fondo perduto come contributo alle attività commerciali aventi sede sull’asse di corso Francia di Collegno e Rivoli interessato dai cantieri per il completamento dei lavori per la Metropolitana. Nella seduta del Consiglio Regionale di martedì 25 febbraio, è stato approvato all’unanimità, l’emendamento presentato da Andrea Tronzano con cui “al fine di contrastare gli effetti negativi connessi ai tempi di completamento dell’opera infrastrutturale strategica di interesse regionale “Metropolitana automatica Collegno-Cascine Vica”, la Giunta regionale è autorizzata a individuare le imprese beneficiarie di un contributo a fondo perduto in quanto operanti sull’asse di corso Francia nella parte dei Comuni di Collegno e Rivoli e a destinare complessivamente euro 400.000,00”.

“Come spesso accade i rappresentanti di Forza Italia che occupano cariche istituzionali importanti – commenta Alessandra Sardo, coordinatore cittadino di Collegno e consigliere comunale – se fanno delle promesse pubbliche poi le mantengono ed anche in tempi ragionevoli. Forza Italia è da sempre accanto alle imprese ed alle attività commerciali ed anche in questo caso il lavoro svolto da Andrea Tronzano ha raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti: cercare di dare un aiuto economico a quelle attività che, oramai, da 6 anni, subiscono dei disagi per la presenza dei cantieri sull’asse di corso Francia.”

“A questo punto – spiega Alessandra Sardo – non rimane che completare l’iter burocratico: la Giunta Regionale dovrà approvare la delibera, dovrà essere fatta la determina di approvazione dell’avviso ai beneficiari e l’affidamento a Finpiemonte

per la gestione. Dopo di che verrà aperto lo sportello dove gli aventi diritto dovranno presentare la domanda. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda riceveranno il contributo a fondo perduto. Tra il mese di luglio e quello di settembre le attività interessate, ci tengo a sottolineare anche gli ambulanti, dovrebbero ricevere il contributo che gli spetta”.

“Mi impegno fin da ora – conclude Alessandra Sardo – anche con l’aiuto del gruppo di persone che ho costruito in questi anni a Collegno, ad informare tempestivamente tutte le attività e le imprese di Collegno che avranno il diritto di aderire ai contributi”

