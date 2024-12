Legge di Bilancio: Uncem scrive ai parlamentari

Pubblichiamo di seguito la lettera che Uncem ha inviato ai parlamentari

I Comuni e tutti gli Amministratori pubblici, con le comunità dei territori – che Uncem rappresenta – stanno

seguendo il lavoro parlamentare di questi giorni che porteranno all’approvazione della legge di bilancio

2025.

Non posso nascondere la forte preoccupazione per i tagli che si prospettano in diversi articoli a carico

degli Enti locali, in particolare dei Comuni. Sapete bene che Uncem Vi ha proposto nel mese scorso una

serie di emendamenti per limitare i tagli previsti nella prima stesura di manovra e favorire gli investimenti,

oltre a una serie di interventi “senza oneri per lo Stato”. I Comuni da sempre fanno proposte nel merito,

senza ideologie, trasversali, capaci di interpretare le istanze dei cittadini.

Oggi i tagli che si preannunciano sono troppo forti e pericolosi. Il rischio è non riuscire a dare risposte ai più

fragili, a favorire la riduzione delle disuguaglianze, non poter intervenire sui servizi alla comunità, anche in

attuazione di opere e interventi realizzati negli anni scorsi grazie a PNRR, fondi strutturali europei, fondi per

lo sviluppo e la coesione, strategie territoriali.

I Comuni e gli Enti locali non sono “corporazione” e non sono “lobby” che difende privilegi, lo sappiamo

tutti bene. Ma oggi, chiedendo di ridurre, in questi giorni di lavoro alle Camere, le contrazioni di spesa

corrente e investimento previsti a carico degli Enti locali, siamo a invocare una attenzione più forte per le

Autonomie che apra anche a una stagione di riforme delle Autonomie stesse. I tagli previsti cadono su un

sistema che senza riforme patisce di più perché ancorato a norme e logiche del passato, perlopiù

“campaniliste”. I piccoli Comuni sono ancora più deboli. Una logica istituzionale nuova, aperta all’Europa e

inclusiva, deve puntare su forme più forti e vere di collaborazione tra Comuni che, senza annullare le

peculiarità e la storia dei singoli Municipi e paesi, definiscono una azione integrata – guidata dallo Stato

centrale e dalle Regioni – di interazione. Se si lavora insieme veramente tra Comuni, i tagli sono meno

impattanti. La frammentazione è insidiosa in stagioni complesse come quelle che si aprono.

Dobbiamo ridurre i tagli e riformare, alla luce della Costituzione, il sistema degli Enti locali. Costruendo

futuro, managerialità, Politica territoriale attenta, cultura delle geografie, territori e comunità cuore

pulsante di un paese coeso e moderno.

Uncem dà tutta la disponibilità, l’impegno, le proposte per costruire percorsi nuovi. Crediamo nel primato

della Politica, nell’azione decisiva del Parlamento con il Governo e gli Enti territoriali. Insieme.

Ridurre i tagli ai Comuni è il primo passo per generare coesione e modernità a vantaggio del Paese.

UNCEM Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani

IL TORINESE